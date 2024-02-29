В Минобороны РФ сообщили, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино

Как отметили в ведомстве, штурм организовали во взаимодействии со всеми видами и родами войск

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры штурмовых действий с участием военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На кадрах объективного контроля с разведывательного беспилотника видно, как штурмовые группы полка под прикрытием боевых машин пехоты заходят в населенный пункт. "Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск "Днепр" российским солдатам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта", - говорится в комментариях Минобороны РФ.

Командир танка с позывным Снайпер рассказал, что перед штурмом танковое звено организовало проход через минные поля. "После нас потихоньку начала заходить в Работино пехота на БМП. Маневры были совершены непредугаданные, противник мог только предположить их. Из-за того, что он мог их только предположить, мы выполнили задачу на пять с плюсом", - отметил он.

В военном ведомстве добавили, что штурм был организован во взаимодействии со всеми видами и родами войск. "Отработали воздушная и наземная разведка, была проведена мощная артиллерийская подготовка", - рассказали в Минобороны РФ.

Командир мотострелковой роты с позывным Бэха сообщил, что задачей его подразделения было закрепление на позициях после проведения штурмовых действий. "Когда происходил штурм, мое подразделение находилось на юго-западе Работина, мы обеспечивали подход и продвижение наших сил, оказывали огневое воздействие на противника и всяческую поддержку нашим штурмовикам", - сказал он.