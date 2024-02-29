Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 600 военных

По данным Минобороны России, ВСУ также потеряли два танка и два бронетранспортера, в том числе американский M113

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 600 военных, 2 танка и 2 бронетранспортера, в том числе американский M113. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сообщили там.

По данным министерства, противник потерял до 600 военнослужащих, 2 танка, 2 БТР, в том числе М113 производства США, 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.