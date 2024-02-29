ВС РФ уничтожили диверсантов ССО Украины на херсонском направлении

Потери ВСУ составили до 25 украинских военнослужащих

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу Сил специальных операций (ССО) Украины в районе Тендровской косы, которая расположена на черноморском побережье Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями российской группировки войск на херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ушла в обратном направлении. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих, 1 взят в плен.