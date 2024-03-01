В Росгвардии сообщили об уничтожении более 10 бойцов ВСУ ударами беспилотников

Расчеты БПЛА росгвардейцев в ходе воздушной разведки местности обнаружили опорный пункт противника, заявили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии с помощью беспилотников уничтожили в ходе специальной военной операции более 10 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Расчеты БПЛА группировки Росгвардии в ходе воздушной разведки местности обнаружили опорный пункт противника. В результате нанесенного огневого поражения враг понес потери в количестве более 10 человек", - сказали в пресс-службе.

Росгвардейцы в ходе специальной военной операции применяют дроны для уничтожения блиндажей, огневых точек, бронетехники и живой силы противника. Накануне операторы FPV-дронов Росгвардии нанесли несколько точных ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, отмечается в Telegram-канале ведомства.