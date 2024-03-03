Связистам группировки "Восток" вручили государственные и ведомственные награды

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие неоднократно обеспечивали связь под минометными и артиллерийскими обстрелами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Военные связисты группировки "Восток" награждены государственными и ведомственными наградами за обеспечение связи в условиях боевых действий и эвакуацию раненых товарищей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащим соединения управления группировки войск "Восток", отличившимся в ходе выполнения боевых задач на южнодонецком направлении специальной военной операции, вручены государственные и ведомственные награды. Ордена Мужества, медали Суворова, "За отвагу", "За спасение погибавших", а также другие государственные и ведомственные награды военнослужащим вручили непосредственно на передовой", - сообщили там.

Как отметили в ведомстве, связисты неоднократно организовывали и обеспечивали связь под минометными и артиллерийскими обстрелами, эвакуировали раненых сослуживцев и вели боевые действия с противником.

"Получил награду за то, что обеспечивал под минометным обстрелом связь командующему. Без связи нет управления. Если мы связь не сделаем для командования, то управление войсками остановится. Поэтому связь - очень важный элемент в боевых действиях", - привели в Минобороны слова одного из награжденных связистов с позывным Буран.