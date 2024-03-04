МО РФ: свыше 500 тыс. личных почтовых отправлений доставлено российским бойцам в зону СВО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Вооруженных сил России доставили свыше 500 тысяч личных почтовых отправлений из субъектов страны бойцам в зону спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие ФПС Вооруженных сил Российской Федерации непрерывно продолжают доставлять почтовые отправления для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО. Письма и посылки на фронт присылают из различных субъектов Российской Федерации семьи военнослужащих, а также неравнодушные к сложившейся ситуации жители, студенты и школьники. В настоящее время военнослужащим <…> доставлено свыше 500 тысяч личных почтовых отправлений из регионов России", - сказали в ведомстве.

Военные связисты доставляют письма бойцам как в тыловой зоне проведения СВО, так и на передовой. Также ежедневно в подразделения группировок войск поступают сотни писем от школьников и неравнодушных граждан. У российских военнослужащих существует возможность отправлять ответные письма. Написанное солдатом или офицером письмо передается воинскому почтальону. Как уточнили в Минобороны, сначала все письма приходят на станцию фельдъегерско-почтовой связи. Отправления взвешиваются, сортируются по направлениям - почти все как в обычном почтовом отделении.

"Всем желающим для отправки почтовой корреспонденции надо всего лишь найти ближайшее почтовое отделение. Это Москва-400, индекс 103400, номер войсковой части. Все это заполняется на посылке. Посылка до 10 килограмм в зону СВО доставляется бесплатно. В каждом подразделении в объединениях у нас есть свои подразделения ФПС (обменные пункты), в более маленьких частях и подразделениях у нас имеется отделение ФПС, и есть еще у нас назначенные воинские почтальоны", - сказал офицер отдела планирования управления связью с позывным Почтальон.

На передовую, где преимущественно труднопроходимая местность, для доставки писем используются автомобили на бронебазе повышенной проходимости, БТР, отметил офицер.