ЦПВС зафиксировал в небе Сирии 12 нарушений со стороны авиации коалиции во главе с США

За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, отметил заместитель руководителя ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал 12 нарушений в воздушном пространстве республики со стороны авиации коалиции во главе с США. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: четырьмя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции [во главе с США]", - сказал Игнасюк.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заявил замруководителя ЦПВС.