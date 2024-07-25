Минобороны рассказало о подвиге рядового Здорова

Боец прикрывал отход своего подразделения огнем из пулемета, а затем, расстреляв весь боезапас, он продолжил вести бой при помощи двух захваченных у противника автоматов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о рядовом Алексее Здорове, который прикрывал отход группы, в том числе при помощи захваченных автоматов, и последним ушел с позиции.

"Действуя в составе группы российских военнослужащих, рядовой Алексей Здоров в ходе боя осуществлял прикрытие подразделения огнем из пулемета. Противник, используя численное превосходство, предпринимал попытки взять российских военнослужащих в кольцо. С целью исключения возможности окружения группы, командир принял решение вывести подразделение на более выгодную позицию. При отходе на новые позиции рядовой Здоров продолжил прикрытие подразделения огнем. Расстреляв весь боезапас, Алексей взял два захваченных у противника автомата и продолжил вести бой. Прикрывая отход подразделения, Алексей покинул огневую позицию последним", - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве рассказали о старшине 1-й статьи Илье Чернявеце, который выполнял задачи по нанесению огневого поражения выявленным скоплениям живой силы и техники противника.

"Так, ведя разведку с использованием беспилотного летательного аппарата, командир артиллерийского орудия старшина 1-й статьи Чернявец обнаружил перемещение группы пехоты украинских боевиков. В кратчайшие сроки Илья рассчитал координаты цели, которые незамедлительно передал расчету орудия для нанесения огневого поражения. В результате точного огня противник потерял свыше 15 человек, а также три пикапа с закрепленными на них крупнокалиберными пулеметами", - добавили в МО РФ.

Отмечается, что также расчет орудия под командованием Чернявеца вел огонь по позициям украинских войск для создания благоприятных условий для ведения наступления российскими подразделениями.