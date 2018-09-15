Учебный корабль "Перекоп" завершил первый в своей истории переход по Севморпути

МУРМАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп" прибыл в субботу на главную базу Северного флота (СФ) - город Североморск, впервые в своей истории совершив переход по Северному морскому пути из Владивостока до Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

"Корабль завершил первый в своей истории переход по Севморпути, на его борту находятся курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и владивостокские нахимовцы, которые проходили морскую практику", - сообщает пресс-служба.

В Восточно-Сибирском море состоялась встреча "Перекопа" с отрядом боевых кораблей Северного флота, которые принимают участие в манёврах "Восток-2018", добавили на флоте.

В Североморске курсантов-тихоокеанцев и нахимовцев сменят курсанты Военно-морского политехнического института. Для всех будущих офицеров на СФ организована культурно-просветительская программа с посещением Военно-морского музея флота в Мурманске и его филиалов в гарнизонах Североморск и Сафоново, а также памятных мест. После пополнения запасов и смены практикантов учебный корабль "Перекоп" продолжит поход по плану проведения морской практики курсантов.

Учебный поход

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" начал свой поход 1 марта из Кронштадта. На борту корабля кроме 200 членов экипажа находились более 200 курсантов Морского корпуса Петра Великого и других военно-морских вузов Петербурга. Первым портом захода на маршруте стал Севастополь, база Черноморского флота России. Затем через Суэцкий канал "Перекоп" вышел в Красное море и Индийский океан, пересек экватор, посетил с деловыми визитами порт Коломбо на Шри-Ланке, столицу Индонезии Джакарту и Порт-Морсби в Папуа - Новая Гвинея, это был первый официальный заход российского военного корабля в истории этого государства Океании после провозглашения его независимости.

В начале мая "Перекоп" принял участие в международных морских учениях "Комодо-2018", в ходе которых отрабатывались элементы совместного маневрирования и спасательных действии с ВМС Китая, Индонезии и других государств.

3 июня учебный корабль с Балтики встречали жители Владивостока. В дальневосточном порту произошла смена курсантов - петербуржцы отправились домой на самолете, а их места в кубриках заняли учащиеся Тихоокеанского ВМУ имени адмирала Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского училища. Следующий этап похода начался 9 августа. Покинув Владивосток, учебный корабль посетил порты Корсаков и Петропавловск-Камчатский, а затем, впервые в современной истории учебных походов в России, направился в Североморск Северным морским путем.

Всего за свою сорокалетнюю историю "Перекоп" прошел более 400 тыс. миль. Корабль был построен на Щецинской судоверфи Польской Народной Республики в 1976 году, а в 1977 году введен в состав действующих кораблей Ленинградской Военно-морской базы. Свой первый учебный поход "Перекоп" совершил в 1979 году - вокруг Европы. В каждом походе на борту корабля проходили практику курсанты военно-морских вузов СССР, а затем - России.