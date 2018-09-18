Военные экологи ВВО спрессовали около 370 т металлических бочек на острове Врангеля

ТАСС, 18 сентября. Экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО) спрессовали около 370 тонн пустых металлических бочек в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный на арктическом острове Врангеля. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"С помощью новых пакетировочных прессов ПП-250 военные экологи спресовали около 370 тонн пустых металлических бочек, то есть более 4.6 тыс. штук. Всего в текущем сезоне спланировано собрать и спрессовать 630 тонн металлического мусора", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что выполнено уже около 60% от запланированного объема работ. В них задействованы современные краны, автомобили с краном манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры. Военнослужащие сводного экологического подразделения начали работы на острове в начале июня, закончить их планируется в конце сентября.

Остров Врангеля - российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, административно он относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа. Остров назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля и входит в состав одноименного заповедника, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Мусор и металлические бочки скопились на острове Врангеля во время работы там объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз, которые уже выведены из эксплуатации.