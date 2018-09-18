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Арктика сегодня

Арктическая группировка Северного флота завершила учения на Чукотке

Североморцы в том числе организовали культурно-массовые мероприятия для жителей поселка Эгвекинот

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Силы арктической группировки Северного флота (СФ) завершили выполнение оперативной и боевой подготовки в районе порта Эгвекинот на Чукотке, корабли взяли курс на Берингов пролив. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Сегодня утром отряд боевых кораблей во главе с флагманом - большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" покинул рейд чукотского порта Эгвекинот и взял курс на Берингов пролив", - сказали в пресс-службе.

Личный состав и техника подразделений морской пехоты и арктической мотострелковой бригады после проведения двухсторонних тактических учений на побережье Берингова моря совершили погрузку на большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский".

Накануне североморцы организовали культурно-массовые мероприятия для жителей поселка Эгвекинот. Для показа гражданскому населению был открыт большой десантный корабль "Кондопога". На его борту моряки развернули выставку современного сухопутного и военно-морского вооружения, снаряжения и экипировки.

На центральной площади поселка была организована выставка авиационно-спасательного оборудования на базе поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС. Также перед жителями Эгвекинота выступил вокально-инструментальный ансамбль бригады десантных кораблей Северного флота.

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РоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округ
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