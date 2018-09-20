Военно-морские учения России и Индии "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил Индии "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце этого года, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Во Владивостоке... с 20 по 23 сентября проходит вторая... конференция по проведению двусторонних российско-индийских военно-морских учений "Индра НЭВИ-2018". Ожидается, что... "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце текущего года", - сообщили на флоте.

Для участия в конференции прибыли офицеры Военно-морских сил Индии. В ходе рабочих встреч моряки Тихоокеанского флота и их индийские коллеги планируют окончательно согласовать сроки проведения, состав привлекаемых сил и основные эпизоды учений.