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Российско-индийские отношения

Военно-морские учения России и Индии "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце года

Точные сроки проведения маневров пока не называются

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил Индии "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце этого года, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Во Владивостоке... с 20 по 23 сентября проходит вторая... конференция по проведению двусторонних российско-индийских военно-морских учений "Индра НЭВИ-2018". Ожидается, что... "Индра НЭВИ-2018" пройдут в конце текущего года", - сообщили на флоте.

Для участия в конференции прибыли офицеры Военно-морских сил Индии. В ходе рабочих встреч моряки Тихоокеанского флота и их индийские коллеги планируют окончательно согласовать сроки проведения, состав привлекаемых сил и основные эпизоды учений.

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