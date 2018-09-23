Более 1,5 тыс. военных отразили авианалет условного противника на учениях под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военных из состава подразделений ПВО, дислоцированных в Северной Осетии, отразили массированный авианалет условного противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Республике Северная Осетия - Алания, отразили массированный налет самолетов условного противника в ходе тактических учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области... К учениям привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих", - сказал Астафьев.
Он уточнил, что в учениях задействовали более 200 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М1", комплексы "Оса" и "Стрела-10", зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", а также переносные "Иглы".
Авиацию "противника" имитировали более 60 мишеней, в том числе "Саман" и "Пенсне", позволяющие изображать низколетящие высокоскоростные цели.