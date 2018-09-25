"Танковый биатлон" впервые состоится в рамках российско-монгольских учений "Селенга"

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие-участники совместных российско-монгольских учений "Селенга" впервые попробуют силы в конкурсе "Танковый биатлон". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Восточного военного округа.

"Впервые на российско-монгольских учениях "Селенга-2018" военнослужащие России и Монголии поборются в конкурсе за право лучших экипажей танков. Для полноценного проведения конкурса командованием общевойскового объединения было принято решение на расширение и усовершенствование трассы на полигоне "Бурдуны", дислоцированного в Бурятии", - сообщили в пресс-службе.

Ежегодное совместное российско-монгольское учение "Селенга-2018" пройдет с 29 сентября по 12 октября на полигоне "Бурдуны". В учении планируется задействовать более 1 тыс. военнослужащих.

В ходе активной фазы учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.