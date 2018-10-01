Более 11 тыс. россиян привлекли к ответственности за уклонение от призыва в армию

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Более 11 тыс. россиян привлечены к административной ответственности по итогам весеннего призыва 2018 года, большинство из них - за неявку по повестке без уважительных причин, сообщил в понедельник заместитель начальника второго отдела Главной военной прокуратуры Игорь Кондратьев.

"В ходе прошедшего весеннего призыва к административной ответственности привлечены свыше 11,5 тыс. граждан, большинство из них - за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медицинского освидетельствования ", - сказал он на пресс-конференции об итогах весеннего призыва и задачах на осенний призыв 2018 года.

По его словам, в отношении более 80 человек, пытавшихся уклониться от призыва и службы, материалы прокурорских проверок направлены в следственные органы для привлечения их к уголовной ответственности. По ряду из них возбуждены уголовные дела и ведется расследование, 37 граждан осуждены.

Проверки в ходе весеннего призыва

Более 1,3 тыс. проверок было проведено военной прокуратурой в ходе весеннего призыва в 2018 году. "В текущем году в рамках надзорного сопровождения в ходе подготовки и проведения весенней призывной кампании военными прокурорами проведено более 1,3 тыс. проверок", - сказал Кондратьев.

Внесено свыше 900 документов прокурорского реагирования, более 700 должностных лиц привлечены к должностной и административной ответственности, 47 предостережены о недопустимости нарушений закона.

"Проверками были охвачены военные комиссариаты, призывные и сборные пункты всех субъектов РФ, воинские части и подразделения, куда прибывали молодые люди для прохождения военной службы", - добавил он.

По итогам проведенных проверок в целом весенний призыв прошел организованно и в соответствии с законодательством, заключил Кондратьев.