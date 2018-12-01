Новая радиолокационная станция в Мордовии заступит на боевое дежурство в 2019 году

КОВЫЛКИНО /Мордовия/, 1 декабря. /ТАСС/. Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа "Контейнер" в Мордовии заступит на боевое дежурство в следующем году, сообщил журналистам в субботу командующий первой армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин.

1 декабря станция заступила на опытно-боевое дежурство в населенном пункте Ковылкино в Мордовии.

"Расчеты данной РЛС примут участие в государственных испытаниях, вместе с комиссией проведут все проверки и испытания данной станции, не более чем через полгода станция будет принята на вооружение, будет принята в эксплуатацию ВС РФ и заступит уже на боевое дежурство", - сказал Демин.

Он отметил, что "это первый в стране образец данного изделия".

"Планируется, согласно госпрограмме вооружения и планов деятельности ВС РФ, возведение и заступление на дежурство еще нескольких таких образцов", - подчеркнул командующий.

Массированный запуск крылатых ракет

Новая РЛС, первая из которых заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии, сможет обнаруживать массированный запуск крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.

"Возможности этой станции позволяют наблюдать воздушные цели далеко за границей РФ, на расстоянии более 2 тыс. км. Эта станция позволит ВС РФ и высшему военно-политическому руководству, получая информацию об этих целях, вскрыть возможный замысел или попытку массового взлета крылатых ракет и полета в направлении к границе РФ, массового взлета авиации и в перспективе гиперзвуковых крылатых ракет... в направлении РФ", - сказал Демин.

Он подчеркнул, что станция является важным звеном в системе стратегического сдерживания, краеугольным камнем в системе разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

"Для ВКС РФ система предупреждения о воздушно-космическом нападении является важнейшей из систем воздушно-космической обороны. Если мы обнаружим противника вовремя, вскроем его замысел, то сможем предотвратить удар, а в случае реальной угрозы и уничтожить противника, не допустить удар с воздуха, из космоса по объектам РФ", - добавил генерал.