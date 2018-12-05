Учебно-научная база ВМФ в Кронштадте станет главным элементом военно-морского кластера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Учебно-научная база (УНБ) Военно-морского флота, которая создается в Кронштадте, станет системообразующим элементом военно-морского кластера, сообщил в среду главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Стратегия ее создания и развития основана на взаимном использовании потенциалов каждого элемента кластера и органичном дополнении преимуществ друг друга", - сказал Королев в среду на совещании, которое прошло под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По оценке адмирала, УНБ ВМФ в Кронштадте "станет системообразующим элементом военно-морского кластера". При этом главком отметил, что "для всех перемещаемых туда военно-морских институтов (ВМИ) предусмотрено строительство спортивных, медицинских и культурных объектов с единым доступом".

Инфраструктура УНБ ВМФ

"Проведенные администрацией Кронштадта оценки показали, что вхождение в инфраструктуру города расчетной численности ВМИ не вызовет напряжения в социальной сфере", - подчеркнул военачальник.

Создание соответствующей инфраструктуры УНБ в Кронштадте, сказал Королев, "позволит осуществлять многофункциональное использование компонентов военно-морского кластера".

К примеру, пояснил он, проведение учебных занятий курсантов по легководолазной подготовке на базе научно-просветительского Центра морской истории и подводной археологии. "Создание такого центра предусмотрено в ходе реставрации и музеификации шедевра военно-инженерного искусства, уникального гидротехнического сооружения - Петровского дока, построенного в 1752 году по чертежам Петра I", - сказал Королев.

Он сообщил, что проект по созданию этого центра одобрен Советом по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга. Он будет включать в себя музей затонувших кораблей, подводную экспозицию, экспозицию на верхнем ярусе, консервационные и реставрационные мастерские, лаборатории и библиотеки.

Другие объекты

"Аналогично будут использоваться и другие элементы кластера. Это и интерактивный музейный комплекс, Военно-морской и Гидроавиасалон. Компактное размещение единой учебно-научной базы существенно повысит качество обучения, научных исследований и военно-научного сопровождения строительства новых кораблей. Необходимо отметить, что в этом процессе активно будут участвовать представители образовательного комплекса - преподаватели, слушатели и курсанты", - подчеркнул Королев.

В конечном итоге, сказал он, будут созданы условия для перехода к реализации принципа "От оперативно-тактических требований к реальному кораблю".

"Повысится качество проводимых исследований и военно-научного сопровождения создания корабля на каждом этапе, включая проведение экспертиз, и, соответственно, существенно снизятся технические и финансовые риски при создании новых кораблей", - заключил главком.

Многоуровневая подготовка

Создание в Кронштадте военно-морского кластера ВМФ позволит организовать практическую учебу курсантов на судах Океанографической экспедиции, обеспечить многоуровневую подготовку специалистов флота. Об этом сообщил в среду главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, говоря о преимуществах территориальной близости системы базирования флота в Кронштадте к создаваемой там учебно-научной базе ВМФ.

"В Кронштадте будет использовано преимущество территориальной близости системы базирования флота. Это создает уникальную возможность систематического проведения занятий и научной работы с курсантами непосредственно на учебных кораблях и судах Океанографической экспедиции. Тем самым образовательная и научная деятельность максимально приблизятся к практике флота", - сказал адмирал на совещании, которое прошло под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

По оценке главкома, эти факторы являются "несомненным преимуществом в вопросе подготовки военно-морских кадров".

"Использование современной базы научно-технических исследований как драйвера развития, проведение занятий непосредственно на кораблях и судах, впервые позволят в полной мере осуществить многоуровневую подготовку специалистов ВМФ", - сказал главком.