Военные строители завершили реконструкцию здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Военные строители закончили реконструкцию и техническое перевооружение здания Адмиралтейства для размещения Главного командования ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
"Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции, реставрации и техническому перевооружению здания Адмиралтейства для размещения Главного командования Военно-морского флота, в котором мы сейчас находимся", - сказал он на выездном расширенном совещании по перспективам строительства объектов военного ведомства, расположенных на территории города, под руководством министра обороны генерала армии РФ Сергея Шойгу.
По его словам, отреставрированы внутренние и наружные фасады комплекса зданий общей площадью более 53 тыс. кв. м, предметы декоративно-прикладного искусства, включая кабинет адмирала Ивана Григоровича, читальные залы и библиотеки.
Другие объекты
Иванов также рассказал, что при реконструкции основных фондов бывшего кадетского ракетно-артиллерийского корпуса для размещения Санкт-Петербургского Суворовского военного училища были отреставрированы более 40 тыс. кв. м фасадов исторических зданий, в том числе формирующих облик Санкт-Петербурга на Московском проспекте, а также воссозданы уникальные интерьеры Воронцовского дворца с домовой церковью.
"Выполнено сложнейшее приспособление существующих зданий под современное использование, воссозданы интерьеры, осуществлена реставрация уникальной стропильной системы. Так, была обнаружена подлинная настенная живопись XVIII-XIX веков, которая была отреставрирована и обрела статус музейной ценности", - сообщил замминистра.
Он также напомнил, что военные строители восстановили в историческом облике и обустроили основные фондов Нахимовского военно-морского училища к Военно-морскому параду 2018 года и выполнили полный комплекс работ по строительству современного многофункционального учебного корпуса и реконструкцию учебно-казарменного корпуса всего за 180 календарных дней.
"В продолжение развития Нахимовского военно-морского училища мы приступили к строительству Ледового дворца на территории бывшей станции водоканала, общая площадь, попадающая под реконструкцию - 4,7 тыс. кв. м", - добавил Иванов.