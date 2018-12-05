Военные строители завершили реконструкцию здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

"Вертолеты России" в 2019 году сертифицируют египетское предприятие для ремонта Ми-8/17

В первое время центр займется обслуживанием и ремонтом эксплуатируемых ВВС Египта вертолетов Ми-8Т и Ми-17-1В

Читать полностью