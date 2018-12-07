Новейший малый ракетный корабль ЧФ "Орехово-Зуево" впервые пришел на базу в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Новый малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" завершил государственные испытания и впервые прибыл в Севастополь, где будет базироваться, говорится в сообщении, распространенном в отделе информационного обеспечения флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" успешно завершил переход из Новороссийска и впервые зашел в город Севастополь. Ранее корабль успешно выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний. Торжественный подъем Военно-морского флага на корабле и прием его в состав ВМФ запланирован на декабрь", - говорится в сообщении.

На Черноморском флоте сообщили, что в декабре состоится торжественный подъем Военно-морского флага на корабле и прием его в состав ВМФ. "Церемония пройдет в пункте базирования корабля городе-герое Севастополе", - добавили в пресс-службе ЧФ.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, седьмым в модернизированной серии "Буян-М" и вторым, построенным для Черноморского флота. Назначение кораблей - охрана и защита морской экономической зоны государства.

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.