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В Крыму начались учения по противовоздушной обороне с участием комплексов С-400

Расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплекса на время в Крыму.

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Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

"Пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. На позиции техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям.

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