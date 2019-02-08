Севфлот к 75-летию разгрома гитлеровцев в Заполярье проведет десятки памятных мероприятий

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Северный флот проведет исторические реконструкции боев, выставки техники, марш на бронетранспортерах, шлюпочный поход и другие мероприятия в честь отмечаемого в этом году 75-летия разгрома в Заполярье немецких захватчиков. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе флота.

"Несколько десятков военно-исторических, культурных и спортивно-массовых мероприятий, которые Северный флот проведет в 2019 году, будут посвящены 75-летию разгрома гитлеровских войск в советском Заполярье", - сообщает пресс-служба.

В частности, запланирован ряд исторических реконструкций боев периода Великой Отечественной войны с применением восстановленной бронетехники: самоходных артиллерийских установок СУ-100 и ИСУ-152, а также танков "Шерман", Т-34 и ИС-3. Реконструкции приурочат ко Дню Победы, Дню памяти и скорби и непосредственно началу Петсамо-Киркенесской наступательной операции. Проведение их планируется в Мурманске, в районе поселков Старая Титовка и Лиинахамари. В них примут участие участники клуба военно-исторической реконструкции "Заполярный рубеж" и военнослужащие Северного флота.

В честь юбилея будет пополнена выставка бронетехники филиала Военно-морского музея флота - музея ВВС в поселке Сафоново. Свое место на постаменте займут отремонтированный "истребитель танков" СУ-100 и еще один американский танк "Шерман", поднятый водолазами флота с потопленного транспорта "Томас Дональдсон".

Также в музее ВВС окажется отреставрированный истребитель "Аэрокобра". Ко Дню Победы будет восстановлен и продемонстрирован поднятый в прошлом году со дна Баренцева моря американский танк М3 Lee, ремонт которого выполняют военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

Соревнования

В строящемся под Мурманском филиале парка "Патриот" пройдут военно-спортивные соревнования для молодежи и нахимовцев. Личный состав бригады морской пехоты в преддверии Дня Победы совершит памятный марш на новых бронетранспортерах БТР-82А от места дислокации в поселке Спутник до мемориала в Долине Славы, а летом отправится в поход по маршруту легендарной разведгруппы Героя Советского Союза капитана Ивана Барченко-Емельянова.

В ближайшее время морские пехотинцы проведут соревнования по военному биатлону - лыжной гонке со стрельбой по мишеням из штатного стрелкового оружия.

В память о воинах-североморцах, одержавших победу над врагом, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поручил организовать шлюпочный переход по Кольскому заливу из исторической столицы флота Полярного в город-герой Мурманск с участием нахимовцев и юнармейцев.

Освобождение Заполярья

Наступательная Петсамо-Киркенесская операция была проведена в октябре 1944 года. В ходе нее немецкие захватчики были выбиты с территории Кольского Заполярья. 25 октября 1944 года был освобожден норвежский город Киркенес, в тот день в честь воинов-североморцев над небом Москвы гремели залпы победного салюта.