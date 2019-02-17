Проект выпуска АК-103 в Саудовской Аравии подготовят к середине года

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Совместный проект между Россией и Саудовской Аравией по лицензионному производству в ближневосточной стране автоматов Калашникова АК-103 будет согласован к середине текущего года. Об этом журналистам на 14-й международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2019 сообщил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"У нас [с Саудовской Аравией] подписан и реализуется контракт на автомат Калашникова. Следующий этап предполагает создание лицензионного производства данного образца, при этом он будет продвигаться как в Саудовскую Аравию, так и на рынок третьих стран <...> после согласования необходимых подходов к данному вопросу", - проинформировал Михеев.

По его словам, Саудовская Аравия обладает развитым производством стрелкового оружия. "Мы увидели, что в Саудовской Аравии существует кластер по производству стрелкового вооружения. Как будет согласована "дорожная карта" трансфера технологий [производства] с проектом реализации, мы выйдем с соответствующим предложением в правительстве", - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта". По его словам, до завершения данного проекта осталось три-четыре месяца.

Как отметил Михеев, ряд африканских и азиатских стран заинтересованы в совместном производстве стрелкового оружия. "Это один из мировых трендов. "Рособоронэкспорт" выходит на новый уровень сотрудничества - индустриальное партнерство", - сообщил он.