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Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища оценят пулемет РПК-16

Возможные замечания и предложения направят на завод-изготовитель для доработки оружия

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища приступили к опытно-войсковой эксплуатации нового ручного пулемета Калашникова (РПК-16). Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащим предстоит при проведении занятий по огневой и тактической подготовке оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения", - рассказали в военном ведомстве.

По завершению эксплуатации, в случае возникновения замечаний и предложений, они будут направлены на завод-изготовитель для доработки пулемета.

В феврале 2018 года ТАСС сообщал, что концерн "Калашников" заключил контракт с Минобороны РФ на поставку новейших пулеметов РПК-16. В июне была отгружена первая партия для проведения опытно-войсковой эксплуатации.

Ручной пулемет РПК-16 - Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Его премьера состоялась на выставке вооружений "Армия-2016".

Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол). Специально для него разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости - 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.

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