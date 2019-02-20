Штурмовики ВВО в Приморье уничтожили "вражескую" базу управляемыми авиаракетами

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в Приморье уничтожили "вражескую" опорную базу боевыми пусками авиаракет. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Летчики штурмовиков Су-25 и Су-25СМ "Грач" выполнили боевые пуски высокоточных управляемых авиационных ракет с полуактивной лазерной головкой самонаведения класса "воздух-поверхность" по целям, имитирующим хорошо укрепленные бункеры, а так же парки техники и живую силу условного противника", - сообщил Гордеев.

Он добавил, что также летчики отработали полеты в заданный район, выполнили парные полеты, заходы на цель как с горизонтального полета, так и с выполнением сложных видов воздушного маневра.