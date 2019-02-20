Путин: ОПК должен использовать возможности для увеличения выпуска гражданской продукции

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Что касается оборонно-промышленного комплекса, то нужно сегодня использовать возможности для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги знают, о чем речь, есть определенные цифры по годам. Надо кровь из носу выполнять эти задачи. И, конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнеса и производств, для продвижения новых продуктов и услуг, причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент поставил перед предприятиями ОПК задачу об увеличении выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, ее доля к 2020 году должна вырасти до 17%, к 2025 - до 30%, а к 2030 составить до половины от общего объема продукции оборонных предприятий.