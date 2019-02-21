Обучение тверских суворовцев в новом комплексе училища начнется с сентября 2020 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Воспитанники Тверского суворовского военного училища переедут в новый комплекс 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"Строительство объектов первой очереди нового Суворовского военного училища в Твери планируется завершить летом 2020 года, что позволит воспитанникам переехать в новый комплекс к началу учебного года", - сказал заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Он рассказал, что на первом этапе с нулевого цикла специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возведут учебно-административный корпус переменной этажности, столовую на 620 мест с несколькими обеденными залами и встроенными классами дополнительного образования, два спальных корпуса на 320 и 240 мест, крытый спортивный комплекс и стадион с трибунами на 620 посадочных мест.

"Все здания нового комплекса соединят между собой крытыми переходами. В результате внутри масштабного замкнутого архитектурного ансамбля образуется плац для построений", - отметил замминистра.

Проект комплекса

Иванов сообщил, что основные корпуса училища спроектированы по типовым образцам образовательных учреждений Минобороны. Спальные общежития, спортивные сооружения такого типа построены в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле. "Но в проект, конечно, внесены поправки и изменения с учетом местных особенностей грунта, климата, численности кадетов и новых требований к учебе и проживанию", - отметил Иванов.

Он также сообщил, что на втором этапе будут построены спорткомплекс с ледовым катком и бассейном, две открытые гимнастические и три универсальные площадки для спортивных игр. После окончательного завершения строительства в училище будут жить и учиться 560 суворовцев.

В четверг замминистра обороны Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя заложили в микрорайоне Мигалово памятный камень в основание будущего учебного комплекса.