В Симферополе открылась фотовыставка о погибших героях России и выдающихся крымчанах

"Выставка приурочена к Дню защитника Отечества и пятилетию Крымской весны. Тогда вы все творили историю по воссоединению Крыма с Россией… Это чувство коллективной воли, ответственности за свою судьбу надо сохранить для того, чтобы совершать не менее значимые и важные свершения для нашей страны", - сказал, выступая на открытии, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка о погибших при выполнении служебного долга героях России и выдающихся жителях Крыма под общим названием "Про героев" открылась в пятницу в центре Симферополя у здания Госсовета республики. Ее организаторами выступили министерство внутренней политики, информации и связи региона и Федеральное агентство по делам национальностей.

Кто и за что удостаивался высшей награды России

Герои Отечества. Кто и за что удостаивался высшей награды России

В открытии выставки приняли участие также глава Крыма Сергей Аксенов, спикер регионального парламента Владимир Константинов и глава Ингушении, герой России Юнус-Бек Евкуров.

На фотовыставке представлено 40 фотографий на 20 стендах с кратким изложением биографии и совершенного подвига или достижений. Среди героев России представлены летчики Олег Пешков и Роман Филиппов, погибшие в ноябре 2015 и в феврале 2018 года в Сирии, Григорий Ширяев, погибший в феврале 2010 года в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Вторая часть выставки называется "Крым. Про героев", где представлены жители Крыма, внесшие свой вклад в отечественную историю, науку и культуру. Это дважды герой Советского Союза Аметхан Султан, герой Советского Союза Ашот Аматуни, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский, один из героев обороны Порт-Артура караим Марк Тапсашал, погибший в бою в октябре 1904 года.

Несмотря на дождливую погоду, на открытие выставки собралось около 700 человек, представители общественных организаций, национально-культурных обществ, молодежь, которые коллективно исполнили гимн России и держали в руках таблички в цветах российского и флага Республики Крым.

О референдуме в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, несколько стран, в первую очередь - западных, отказались признавать Крым частью России.