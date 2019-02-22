Россия отпразднует День защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Минобороны отправит 23 февраля по маршруту Москва - Владивосток поезд с выставкой трофейного вооружения и техники, захваченной в ходе военной кампании в Сирии. Как рассказали в военном ведомстве, отправление поезда, который пройдет через всю Россию, станет основным мероприятием празднования Дня защитника Отечества.

Начнутся праздничные мероприятия с возложения цветов к памятникам, посвященным защитникам Отечества, а завершатся - торжественными салютами.

Дань памяти

До полудня во всех населенных пунктах страны пройдут церемонии возложения венков и цветов к памятникам погибшим воинам. Президент России Владимир Путин, а также министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, руководство военного ведомства и ветераны Вооруженных Сил традиционно возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

По всей стране пройдут вахты памяти, организованные патриотическими организациями и юнармейцами, и праздничные митинги.

"Сирийский перелом"

Основным мероприятием станет отправление с Казанского вокзала Москвы военно-патриотического поезда, который представляет собой передвижную выставку, названную "Сирийский перелом". Планируется, что состав побывает почти во всех крупных городах России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, а также сделает остановку на небольших станциях - всего 60 населенных пунктов. В каждом городе поезд пробудет несколько часов, так что все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.

В 18 вагонах эшелона представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники боевиков: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста- смертника на базе Jeep Grand Cherokee и другие экспонаты. В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие - участники операции в Сирии.

Сопровождать поезд будет и "культурный десант" - концертная бригада Центрального дома Российской армии имени М. В. Фрунзе, артисты ансамбля им. А. В. Александрова, Центрального академического театра Российской армии, а также ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов.

Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 суток и вернется в канун Дня Победы на станцию "Кубинка-2", расположенную около парка "Патриот".

Культурная программа

Как рассказали в Министерстве культуры РФ, военные, кадеты и курсанты в день праздника смогут посетить многие музеи бесплатно. Во многих из них в этот день организована культурная программа.

Так, в Музее Победы в Москве состоится торжественная церемония посвящения в ряды движения "Юнармия" 150 московских школьников, пройдет выступление сводного детско-юношеского духового оркестра "Юные фанфары России", на интерактивных площадках реконструкторы проведут "Уроки живой истории", а для детей пройдет квест "Герои снежной крепости". Кроме того, в кинотеатре музея покажут фильмы "Т-34", "Спасти Ленинград", "Офицеры". Посетители также смогут увидеть новую выставку "Война: день за днем".

В Музее современной истории России можно будет посетить тематические экскурсии "Войны в истории России середины XIX - начала XX веков" и "Символы и награды России". Посетители увидят артефакты времен Крымской, русско-турецкой и русско-японской войн, узнают об истории государственной символики страны.

На Бородинском поле пройдет лыжный пробег "Дорогой двух Отечественных войн" протяженностью 1,5 км и 3,5 км.

День защитника Отечества в музее-заповеднике "Куликово поле" можно будет отметить, приняв участие в чемпионате Тульской области по ралли-спринту "Пересвет". В самом музее подготовили тематические экскурсии, сельские олимпийские игры, мастер-класс по стрельбе из лука. Для гостей Тульского музея оружия приготовили костюмированные экскурсии, концерт детского духового оркестра, культурно-образовательные программы и просмотр фильма о российской военной истории и истории оружейного производства.

Ветераны, военные, кадеты и курсанты в день праздника смогут бесплатно посетить музей-заповедник "Прохоровское поле" в Белгородской области.

По всей стране

Для Севастополя 23 февраля пять лет назад началась Русская весна - с многотысячного митинга на площади Нахимова, на котором была сформулирована позиция севастопольцев. В День народной воли, как его назвали жители города, пройдет возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, митинги, патриотическая концертная программа, выставка боевой техники.

В Калининграде Балтийский флот организует на площадке Музея мирового океана информационно-агитационную акцию "Есть такая профессия - Родину защищать!". Посетители увидят выставку современной техники, смогут проверить свою готовность к службе в армии и на флоте с помощью тестов на специальном аппаратном комплексе. В Мурманске пройдет акция "Служба по контракту - твой выбор", где будет развернут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту на базе автомобиля "КамАЗ".

В Алтайском крае и Тюмени 23 февраля увидят необычные соревнования "Охотничий биатлон", где участники будут состязаться в ловле рыбы, мастерстве езды на лыжах и стрельбе.

Во Владикавказе пройдет праздничная программа с выставкой стрелкового оружия боеприпасов и спецсредств, находящихся на вооружении органов внутренних дел. Воронеж отметит праздник фронтовыми песнями - в местном Доме офицеров пройдет концерт народного коллектива "Фронтовичка", который в 2019 году отмечает 35-летие, на его счету - более 800 концертов. Изначально в нем пели женщины - ветераны войны, сейчас коллектив состоит из 70-80-летних самодеятельных артисток.

В казанском Парке Победы пройдет эстафета "Дорога Памяти", организованная Следственным комитетом РФ. Торжественный старт эстафеты был дан 15 января у Вечного огня во Владивостоке. Эстафета охватит 10 городов и завершится в мае у стен Брестской крепости. Капсулу с землей городов-героев и городов воинской славы России и Белоруссии доставят к Вечному огню в Бресте.

Плакаты и лозунги

По традиции отметят праздник всевозможными акциями и российские политические партии. Так, представители КПРФ вместе с активистами Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии и ряда других общественных организаций проведут демонстрацию и митинг в центре Москвы. Среди лозунгов акции заявлены в том числе: "Сила армии - в опоре и поддержке народа", "Военной промышленности - приоритет развития", "Мощь армии - залог безопасности государства", "Не быть НАТОвскому сапогу на русской земле".

Торжественное собрание планирует также ЛДПР. Как сообщает официальный сайт партии, "гости праздника смогут увидеть фильм "История ЛДПР", творческие номера, подготовленные активистами партии, насладиться выступлением барабанщиц и знаменитого хора ЛДПР; запланировано выступление председателя партии Владимира Жириновского".

Праздничный салют

Завершится день праздничными салютами. Они пройдут в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В 21:00 по местному времени в каждом из них артиллерийские орудия салютных дивизионов дадут праздничные залпы в честь защитников Отечества.

В Москве прогремят около 10 тыс. залпов праздничных салютов, пиротехническое шоу продлится 10 минут. Для светового представления в столице подготовили 16 специальных площадок, которые расположены преимущественно в парках и на берегах водоемов. Главными площадками в этот день станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная - наибольшее количество салютных установок будет именно там. На Поклонной горе к салюту холостыми выстрелами присоединятся пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Из этих же орудий салют дадут в Екатеринбурге. 76-миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии, немцы в годы Великой Отечественной войны называли ее "трещоткой" за высокую скорострельность, характерный звук выстрела и разрыва.

В Петропавловске-Камчатском 23 февраля возродят традицию полуденного выстрела, который был введен в 1827 году. В дальнейшем традиция прервалась, а попытки возродить ее в 50-х годах прошлого века не были долговременными. Холостой выстрел из 122-миллиметровой гаубицы дадут моряки Тихоокеанского флота с площадки рядом с Морским собором.