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Минобороны поздравило с 23 февраля подписчиков в соцсетях креативными открытками

Их можно скачать в высоком разрешении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны России поздравило своих подписчиков в социальных сетях креативными открытками-мотиваторами. Все желающие могут собрать целую коллекцию открыток ко Дню защитника Отечества. Об этом журналистам сообщили в субботу в военном ведомстве.

"В официальных аккаунтах военного ведомства в социальных медиа к 23 февраля размещены разные онлайн-открытки с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остроумными поздравлениями. У пользователей соцсетей есть возможность собрать их все, скачав в высоком разрешении", - говорится в сообщении.

На страницах социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники" размещены разные наборы открыток. Интернет-пользователи могут скачать их все в высоком разрешении и поделиться со своими друзьями.

"Полный набор электронных поздравлений в hi-res также будет опубликован в специальном подразделе на официальном сайте Минобороны России", - уточнили в ведомстве.

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