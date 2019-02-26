Более 3 тыс. жителей Белгородской области посетили выставку "Сирийского перелома"

ТАСС, 26 февраля. Свыше 3 тыс. жителей Белгородской области и военнослужащих местного гарнизона Западного военного округа (ЗВО) ознакомились во вторник с передвижной экспозицией "Сирийский перелом", сообщили в пресс-службе округа. Эшелон, в котором размещена выставка с захваченными в Сирии у боевиков техникой и вооружением, стартовал из подмосковного парка "Патриот".

Состав с экспозицией отправился 23 февраля с Казанского вокзала Москвы, выставку уже посмотрели в Туле, Орле и Курске.

"Выставку вооружения и военной техники, а также тематические платформы военно-патриотической акции "Сирийский перелом" посетили более 3 тыс. военнослужащих Западного военного округа и жителей Белгорода", - сказали в пресс-службе.

В ходе торжественных мероприятий после прибытия эшелона в Белгород 60 юнармейцев Белгородского гарнизона вступили в ряды военно-патриотического движения. Они же в числе первых ознакомились с экспозициями, состоящими более чем из 500 образцов бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств и экипировки террористов. Кроме того, на отдельных железнодорожных платформах здесь же были представлены БМП ACV-15, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Акция "Сирийский перелом" проводится Минобороны России по решению президента РФ Владимира Путина. В общей сложности эшелон пройдет более 28,5 тыс. километров и завершит путь 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот". На протяжении всего пути состав сделает остановки в 60 городах России.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, в ней участвовали соединения Воздушно-космических сил и Военно-морского флота РФ. Поддержка российских ВКС позволила сирийской армии остановить продвижение террористических группировок и начать наступление в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. Четырнадцатого марта 2016 года президент Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта того же года. При этом в Сирии по-прежнему будут функционировать две российские базы - "Хмеймим" и "Тартус".