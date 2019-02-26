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Коллегия Минобороны обсудит ход реализации майских указов президента

В ведомстве отметили, что на заседании также обсудят поручений Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию и касающиеся деятельности Западного, Южного и Восточного военных округов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Заседание коллегии Минобороны под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится в среду в Москве. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"27 февраля в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи, в части, касающейся деятельности Западного, Южного и Восточного военных округов, а также послания Федеральному собранию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в заседании примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияМайский указ — 2018Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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