Коллегия Минобороны обсудит ход реализации майских указов президента

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Заседание коллегии Минобороны под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится в среду в Москве. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"27 февраля в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи, в части, касающейся деятельности Западного, Южного и Восточного военных округов, а также послания Федеральному собранию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в заседании примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.