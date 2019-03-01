Российские военные призвали США обеспечить безопасность эвакуации беженцев из "Эр-Рукбана"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Американские военные должны обеспечить безопасность шести автоколонн, которые в пятницу направятся для эвакуации беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, правительство Сирии направит шесть колонн для эвакуации беженцев в 14:00 из Эль-Амары, Хомса, Мхина, Эль-Карьятейна, Пальмиры и Дамаска.

"Эта информация доведена до директора офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирийской Арабской Республике Аяки Ито. В этих условиях командование США обязано обеспечить безопасность прохождения автомобильных колонн через незаконно оккупированную ими зону Эт-Танф", - сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию ближневосточной страны.

Генерал отметил, что правительство Сирии при содействии России "приняло беспрецедентные меры ради спасения своих граждан" и в избранных жителями лагеря "Эр-Рукбан" местах постоянного проживания были "в кратчайшие сроки созданы все необходимые условия для приема и размещения сирийских граждан". "Общая вместимость жилых объектов значительно превышает потребность в размещении сирийцев, изъявивших желание вернуться из "Рукбана", - уточнил Мизинцев.

По его словам, места размещения беженцев оборудованы всем необходимым для нормальной жизни. "Организованы и приступили к работе пункты медицинской помощи, выдачи материальной помощи с необходимыми запасами имущества: теплыми вещами и постельными принадлежностями, кухонной утварью. Кроме того, организована бесперебойная подача питьевой воды и продовольствия. В указанных населенных пунктах созданы дополнительные рабочие места для трудоустройства возвращающихся из лагеря сирийцев. В школах для обучения детей подготовлено необходимое количество учебных мест, комплектов учебников и школьных принадлежностей", - перечислил генерал.

Очень важно, отметил он, "что сирийское правительство гарантирует полную безопасность своим гражданам".

По словам Мизинцева, американская сторона жестко противодействует стремлению жителей лагеря "Эр-Рукбан" вернуться к местам своего проживания в Сирии. "Ничто не мешает жителям лагеря вернуться домой, кроме жесткого противодействия американской стороны. Командование группировкой США в зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует выходу, более того вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждет разруха, насильственный призыв в армию и преследование властей", - сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что "подконтрольными США вооруженными группировками во главе с "Магавир Эс-Саура" фактически насильственно удерживаются беженцы, желающие покинуть лагерь, требуя за выход значительные суммы в долларах США".

"Очевидно, что таких денег у беженцев просто нет. Представители Организации Объединенных Наций признают, что осуществленная в первой половине февраля текущего года поставка в "Эр-Рукбан" очередной партии гуманитарной помощи имела кратковременный положительный эффект и не улучшила общего положения дел", - отметил Мизинцев.