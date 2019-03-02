Военная авиация Крыма сопроводит железнодорожный эшелон акции "Сирийский перелом"

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Вертолеты Ка-52 "Алигаторы", дислоцирующиеся в Крыму, отработают учебно-боевую задачу и сопроводят до Севастополя железнодорожный состав военно-патриотической акции "Сирийский перелом" с выставкой сирийской трофейной техники, прибывший на железнодорожную станцию "Керчь", сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что железнодорожный состав с выставкой трофейной техники "Сирийский перелом" прибыл в субботу в Керчь, на железнодорожной станции его встретили местные жители и гости города. Местные военнослужащие также развернули выставку вооружения и военной техники. В акции принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители местных органов власти, молодежных и патриотических движений. Для гостей акции военные повара развернули полевую кухню.

"Аллигаторы" (вертолеты Ка-52, - прим ТАСС) выполнят учебно-тренировочные полеты в период движения железнодорожного эшелона с передвижной выставкой военных трофеев из Сирийской Арабской республики по маршруту от станции Керчь до Севастополя", - говорится в сообщении ведомства.

Уникальный железнодорожный состав, который проедет по всей России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.