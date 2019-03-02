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Академия ВКО начнет готовить специалистов по противодействию космическим средствам

Замначальника учебного заведения не уточнил, каким средствам будут противодействовать офицеры в рамках новой специальности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Военная академия воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова с сентября этого года начнет готовить офицеров по новой специальности "противодействие космическим средствам". Об этом сообщил в субботу заместитель начальника учебного заведения Игорь Чуркин.

"С сентября текущего года начинаем подготовку слушателей, офицеров по новой специальности - "управление воинскими частями и соединениями по противодействию космическим средствам". Это сейчас актуально", - сказал Чуркин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он не уточнил, каким средствам будут противодействовать офицеры в рамках новой специальности. "Эта тема пока закрытая", - отметил генерал.

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