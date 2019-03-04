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Минобороны РФ подтвердило встречу Герасимова и Данфорда в Вене

О повестке переговоров не сообщается

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минобороны России подтвердило, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд встретятся в понедельник в Вене.

"Сегодня в Вене (Австрия) состоится встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом", - сообщили журналистам в министерстве.

Российская сторона не раскрывает повестку встречи, однако в воскресенье официальный представитель Комитета начальников штабов ВС США Патрик Райдер сообщил, что на предстоящей встрече планируется обсудить деконфликтацию между силами международной коалиции и Россией при проведении операций в Сирии, состояние отношений США и России по военной линии, ситуацию в области безопасности в Европе и другие ключевые темы.

4 января состоялись телефонные переговоры между Герасимовым и Данфордом. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в Сирии, при этом решили не раскрывать подробности своей беседы. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом.

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АвстрияСШАСирияРоссияГерасимов, Валерий Васильевич
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