Выставку "Сирийский перелом" посетили более 100 тыс. человек

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Поезд акции "Сирийский перелом" побывал в 12 населенных пунктах России. Выставку уже посетили более 100 тыс. человек, сообщает Минобороны.

"Поезд уже побывал в 12 населенных пунктах. Акция вызвала повышенный интерес у населения [там], где она проводилась, и не меньший в тех [населенных пунктах], где ему еще предстоит побывать. В общей сложности выставку уже посетило более 100 тысяч человек", - говорится в сообщении Минобороны, распространенном в среду.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

На девяти платформах эшелона можно увидеть образцы военной техники, в том числе танк Т-55, тоннельную машину китайского производства. Четыре вагона отведены под "экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие".

Еще в одном вагоне представлены работы военных художников и фотографов. Все желающие могут послушать экскурсии от военнослужащих, принимавших участие в выполнении боевых и специальных задач в Сирии.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится с целью демонстрации успехов Вооруженных сил РФ и Сирии в борьбе с международным терроризмом. Железнодорожный состав проедет по всей России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Он преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.