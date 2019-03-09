Более 100 юнармейцев примут участие в параде войск Калининградского гарнизона 9 мая

ТАСС, 9 марта. Около 120 юнармейцев примут участие в параде войск Калининградского гарнизона, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, распространенном в субботу.

"Для участия в параде войск Калининградского гарнизона, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сформирована юнармейская коробка в составе 120 человек. В состав коробки вошли учащиеся 8-11 классов общеобразовательных и среднеспециальных учреждений, состоящие в движении "Юнармия", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время школьники проводят тренировки по строевой подготовке.

"Тренировки по строевой подготовке с парадным расчетом проводят курсанты старших курсов филиала ВУНЦ ВМФ Калининграда (Военный учебно-научный центр ВМФ - прим. ТАСС) на плацу военно-морского учебного заведения региона. Ребята уже обладают навыками строевой подготовки и имеют хорошую успеваемость", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.