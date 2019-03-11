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Патрушев обсудит в Ижевске 12 марта диверсификацию предприятий ОПК

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также представители федеральных министерств и ведомств

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет 12 марта выездное совещание в Ижевске, темами которого станут безопасность дорожного движения и меры по диверсификации в оборонно-промышленном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Предполагается рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, а также меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы регионов, входящих в состав этого округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКомаров, Игорь АнатольевичУдмуртия
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