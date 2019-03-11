В Сирии боевики обстреляли населенные пункты в нескольких провинциях

ТАСС, 11 марта. Боевики в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама, Идлиб и Алеппо. Об этом сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Калъат-Марза, Сафсафа, Сараф, Акч-Баэр и Масьяф провинции Латакия, населенных пунктов Телль-Баззам, Хан-Шейхун и Хальфия провинции Хама, Захабия, Эс-Сахалия, Эль-Васита и Тейль-Кальбе провинции Идлиб, Тлетат и Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо, а также района научно-исследовательского центра города Алеппо", - сообщил он.

Генерал добавил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев "Эр-Рукбан" для возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

"Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев", - добавил представитель военного ведомства.