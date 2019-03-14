Минобороны заявило, что ситуация в лагере "Эр-Рукбан" отягощена криминогенной обстановкой

ТАСС, 14 марта. Ситуация в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии отягощена произволом со стороны боевиков бандформирований, поддерживаемых США. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Ситуация в лагере "Эр-Рукбан" отягощена криминогенной обстановкой. Беженцы насильно удерживаются в лагере, подвергаясь произволу со стороны боевиков бандформирований, поддерживаемых США", - сказал он.

Он отметил, что сирийское правительство гарантировало безопасность беженцам из лагеря и упрощенный порядок восстановления документов. Кроме того, для беспрепятственного возвращения беженцев из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены колонны автобусов.

"Отказ американской стороны гарантировать безопасный выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" через контролируемую США 55-километровую зону вокруг базы в Эт-Танфе и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан", - подчеркнул Купчишин.

Власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 13 марта амнистированы 56 803 человека. Кроме того, продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры: по состоянию на 13 марта восстановлены 31 382 жилых дома, 825 образовательных и 147 медицинских учреждений. Также отремонтировано 1019,1 км автомобильных дорог.