Минобороны РФ: не менее пяти детей погибли в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии за 10 дней

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Не менее пяти детей погибли в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии за 10 дней, значительная часть беженцев находится на грани выживания. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению от жителей лагеря, только за последние 10 дней там отмечено не менее пяти случаев гибели детей", - сказал он.

Он напомнил, что сирийское правительство гарантировало безопасность беженцам из лагеря и упрощенный порядок восстановления документов. Кроме того, для беспрепятственного возвращения беженцев из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены колонны автобусов.

"Несмотря на это, выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" по-прежнему блокирован - американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе", - подчеркнул Купчишин.

Он также сообщил, что власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 14 марта амнистированы 56 828 человека. Кроме того, продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры: по состоянию на 14 марта восстановлены 31 389 жилых дома, 825 образовательных и 147 медицинских учреждений. Также отремонтировано 1019,5 км автомобильных дорог.