{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один из самых неординарных проектов подводного флота России

"Шедевр подводного кораблестроения"
Описание
© ТАСС

ТАСС представляет спецпроект "Ясень". Подводный истребитель" о многоцелевой атомной подводной лодке проекта 885.

Один из самых неординарных проектов подводного флота России, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 "Ясень" относится к четвёртому поколению. Её называют шедевром подводного кораблестроения и часто сравнивают со штурмовиком, который способен наносить удары по надводным и подводным кораблям и по береговым целям.

В спецпроекте четыре раздела, в которых рассказывается о тактико-технических характеристиках и особенностях субмарины:

Некоторые данные в проекте публикуются впервые. Еще больше узнать про секретную подлодку можно по ссылке.

В спецпроекте ко Дню подводного флота ТАСС рассказал об особенностях подлодки "Ясень"
Речь идет о технических характеристиках корабля и его вооружении
Читать полностью