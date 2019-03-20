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Российские саперы вернулись из Лаоса

С октября 2018 года специалисты ВС РФ очистили 104 га территории этой страны

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ вернулись в Россию после разминирования в Лаосе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

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"Сегодня на аэродром Чкаловский приземлился самолет Ил-76МД ВКС России с военнослужащими отряда разминирования МПЦ ВС РФ. Экипаж самолета совершил перелет на расстояние более 7000 км", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, 21 марта в Нахабино (Московская область), на территории Международного противоминного центра ВС РФ, состоится чествование саперов. "В торжественном мероприятии примет участие руководство инженерных войск ВС РФ, ветераны, представители юнармейского движения, родственники и близкие военнослужащих", - сообщили в военном ведомстве.

С октября 2018 года специалисты МПЦ ВС РФ очистили 104 га территории Лаоса, было обнаружено более 340 взрывоопасных предметов, по большей части американских кассетных авиационных бомб.

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