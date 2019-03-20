Ближний Восток станет главной темой Московской конференции по международной безопасности

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Участники Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля, сделают акцент на ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на всесторонней стабилизации обстановки в Сирии. На специальных секционных заседаниях предусматривается рассмотрение вопросов миротворчества, расширения военного сотрудничества, региональной безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке", - говорится в сообщении.

"Московская конференция стала ежегодным форумом, объединяющим представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества", - приводятся на сайте слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

VIII Московская конференция по международной информации пройдет 23-25 апреля в столичной гостинице "Украина". В прошлом году в дискуссиях принимали участие 850 делегатов из 95 стран, в том числе 30 глав военных ведомств.