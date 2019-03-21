РФ и Сирия призывают власти Иордании включиться в процесс ликвидации лагеря "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия и Сирия призывают правительство Иордании подключиться к процессу ликвидации лагеря "Эр-Рукбан", говорится в четверг в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Расселение лагеря дополнительно простимулирует проживающих на территории королевства сирийских беженцев к возвращению на родину, и это, несомненно, экономически целесообразно для иорданской стороны. Просим руководство Иордании подключиться к этому процессу и оказать все возможное содействие для скорейшего спасения людей из лагеря "Эр-Рукбан", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что уже сейчас руководство Иордании на сирийской границе открыло пункт пропуска "Насиб". Через него на территорию Сирии уже вернулись более 100 тыс. сирийцев. Всего за время гражданской войны Иордания приняла около миллиона сирийцев, которым были обеспечены все необходимые для жизни условия.

В тоже самое время российской и сирийской сторонам не понятна позиция США, "которые с завидным упорством блокируют реализацию инициативы по расформированию лагеря и эвакуации его жителей, находящихся в унизительных, античеловеческих условиях, в родные места".

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит нтисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.