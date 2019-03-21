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Внезапные проверки в ВС РФ

Более 2 тыс. военнослужащих подняты по тревоге в Самарской области в связи с проверкой

Боеготовность проверяет Главное командование Сухопутных войск Российской Федерации

ТАСС, 21 марта.  Более двух тысяч военнослужащих управления штаба и соединений второй общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в связи с проверкой боеготовности армии, которую проводит Главное командование Сухопутных войск РФ. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЦВО.

"В Самарской области подняты по тревоге более 2 тыс. военнослужащих управления штаба и соединений второй общевойсковой армии Центрального военного округа.  Боеготовность армии проверяет Главное командование Сухопутных войск Российской Федерации. Проверка продлится до 22 марта", - отмечается в сообщении.

В ходе проверки органы военного управления, соединения и воинские части армии отработают вопросы приведения в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, вопросы всестороннего обеспечения, антитеррористической защищенности.

Теги
РоссияВнезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФСамарская область
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