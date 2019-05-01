Морская часть российско-китайских учений началась в порту Циндао

ТАСС, 1 мая. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для совместной с военно-морскими силами Китая отработки навыков во время учений "Морское взаимодействие-2019". Об этом в среду сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"В китайском порту Циндао сегодня стартовала морская часть российско-китайского двустороннего военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019", - говорится в распространенном релизе.

Согласно плану учения отряд боевых кораблей ТОФ в составе флагмана флота Гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвета "Совершенный", спасательного судна "Игорь Белоусов" и среднего морского танкера "Иркут" завершил визит в Циндао и вышел в море для отработки совместных с ВМС Китая практических задач.

На причале состоялась торжественная церемония проводов российского и китайского отрядов боевых кораблей. Практические действия в море корабли двух стран отработают с 1 по 4 мая.

Учение направленно на повышение уровня управления совместными действиями по обороне на море и призвано развивать способность флотов по совместному противодействию угрозам безопасности. С двух сторон задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, десять самолетов, вертолетов и подразделения морской пехоты.