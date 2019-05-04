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Саперы Балтфлота обезвредили с начала 2019 года более 2,5 тыс. боеприпасов времен войны

Все обнаруженные боеприпасы уничтожаются методом подрыва

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Саперы Балтийского флота обезвредили более 2,5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны с начала 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обезвредили военнослужащие групп разминирования из соединений и частей армейского корпуса Балтийского флота в течение четырех месяцев 2019 года", - говорится в сообщении.

В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 380-мм, такой крупнокалиберный артиллерийский снаряд весом около 500 кг был обнаружен при проведении строительных работ в центре Калининграда. Часто военнослужащие обезвреживают также минометные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие смертельно опасные находки.

Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны Балтийского флота в Калининградской области и уничтожаются методом подрыва.

Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования практически ежедневно. Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей.

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