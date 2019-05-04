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Корабли ВМС Китая и Тихоокеанского флота провели комплексные стрельбы в море

Стрельбы прошли в рамках завершающего этапа учений "Морское взаимодействие - 2019"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям в рамках завершающего этапа российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2019". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по морскому щиту, а после провели стрельбу по воздушной цели. Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника", - говорится в распространенном сообщении.

Командование совместными маневрами оценило результаты стрельб на "отлично".

Ранее сообщалось, что в стрельбах приняли участие тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС Китая. Российскую тактическую группу составили крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и корвет "Совершенный".

В китайскую тактическую группу вошли эсминцы "Харбин" и "Чанчунь", а также сторожевые корабли "Уху" и "Ханьдань".

Морская часть российско-китайского двустороннего военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2019" стартовала в китайском порту Циндао 1 мая. Учение направлено на улучшение управления совместными действиями по обороне на море и призвано развивать способность флотов по совместному противодействию угрозам безопасности. С двух сторон задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты.

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