В Центре по примирению не исключили, что боевики готовят атаку на Хаму

ТАСС, 4 мая. Отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры"), не исключается их наступление на город Хама. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"По имеющимся данным, за последние дни в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта, расположенных на юге Идлибской зоны деэскалации, наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые объединяются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам". Нельзя исключить, что ими создается ударная группировка, вероятной целью которой может стать наступление на город Хама", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки продолжала обостряться обстановка в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики обстреляли населенные пункты Скальбия и Мгайр провинции Хама, Мамуия и Санджека провинции Латакия.

"Как отмечалось ранее, в последнее время из западной части указанной зоны, с позиций боевиков в районе населенных пунктов Калаат аль-Мудик и Баб Атика неоднократно велись обстрелы авиабазы Хмеймим, а также позиций сирийских правительственных войск в провинции Латакия с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов. Из южной части Идлибской зоны деэскалации боевиками периодически осуществляются обстрелы позиций правительственных войск, дислоцированных в районе населенных пунктов Махарда и Скальбия", - сказал Купчишин.